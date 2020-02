Royal Caribbean vieta imbarco ai cinesi

ROMA, 8 FEB - A fronte della diffusione del coronavirus la compagnia da crociere americana Royal Caribbean ha annunciato il bando sulle proprie navi per tutti i potenziali passeggeri e membri dell'equipaggio con passaporto cinese, a prescindere da quando abbiano visitato la Cina l'ultima volta. La misura riguarda anche chi ha passaporto di Hong Kong e Macao. Lo scrive il Guardian. L'annuncio della società di base a Miami segue il ricovero per motivi precauzionali di quattro passeggeri in New Jersey, provenienti dalla Cina, dopo il riscontro di sintomi sospetti.