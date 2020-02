Giovane 28enne gambizzato nel Foggiano

SAN PAOLO DI CIVITATE (FOGGIA), 08 FEB - Un giovane, Antonio Cilla, di 28 anni, con piccoli precedenti penali, è stato ferito da un colpo di pistola ad un ginocchio ieri sera a San Paolo di Civitate, nel Foggiano. Le sue condizioni non sono preoccupanti. A quanto si apprende, la vittima verso le 21 si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale Masselli Mascia di San Severo (Foggia) per farsi medicare la ferita da arma da fuoco al ginocchio. Il personale del nosocomio ha allertato immediatamente i carabinieri. Arrivati sul posto i militari hanno ascoltato il giovane il quale avrebbe semplicemente affermato che il ferimento sarebbe avvenuto nel vicino paese di San Paolo di Civitate. Sono in corso le indagini da parte degli uomini dell'arma per chiarire i contorni dell'intera vicenda.