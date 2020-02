Sanremo: Fiorello, Tiziano ed Amadeus insieme alle prove

SANREMO, 07 FEB - Prove tecniche di pace all'Ariston dove, durante le prove, Fiorello e Tiziano Ferro hanno posato per una foto abbracciando, al centro, Amadeus. Un gesto che sembra archiviare due giorni di tensione dopo che Ferro aveva lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto causando il malumore dello showman, in particolare per i commenti degli haters che si erano scatenati subito dopo sui social. (ANSA).