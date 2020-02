A fuoco abitazione, trovata morta 89enne

FIRENZE, 7 FEB - Intervenuti per un incendio in un appartamento in via del Guarlone a Firenze, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo privo di vita di una 89enne. Sul posto anche i carabinieri e personale del 118 che ha constato il decesso della donna che è stata trovata morta avvolta in una coperta elettrica ancora accesa. La donna viveva da sola e questa mattina intorno alle 8, un'amica di famiglia che era andata a trovarla ha notato del fumo provenire dall'abitazione ed ha avvisato i familiari che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.