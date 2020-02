Tv: Coletta, Clerici sarà un asset di Rai1

SANREMO, 07 FEB - "Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai1 da un po' di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone. E' una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori". Con queste parole Stefano Coletta dà il benvenuto al rientro della conduttrice nei palinsesti di Rai1. "Anche se ci siamo parlati molto velocemente - aggiunge il direttore - sarà un asset dell'ammiraglia". Fautore dell'innovazione anche a Rai3, pur consapevole che "a Rai1 è più difficile innovare, perché non è una rete di nicchia", Coletta spiega che gli piacerebbe coinvolgere la Clerici "non solo in programmi di cucina, ma anche in una veste meno prevedibile". (ANSA).