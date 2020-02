Sanremo: Amadeus, fantastico rapporto Fiorello-Ferro

SANREMO, 07 FEB - "Tra Fiorello e Tiziano Ferro c'è un fantastico rapporto. Nessuna polemica. Vorrei difendere il senso di amicizia, di rispetto e di famiglia che c'è in questo festival": lo ribadisce Amadeus, all'indomani dei retroscena sui malumori tra i due ospiti fissi del Festival, dopo l'hashtag lanciato da Ferro #fiorellostattezitto. "E' stata una battuta infelice - taglia corto Amadeus - ma non c'è nessun problema tra i due. Fiorello è in perfetta forma, ieri sera mi è mancato molto. Tiziano è splendido e si è anche scusato con Fiorello. Tutto continua con il clima che c'era prima". (ANSA).