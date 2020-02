Sindaco S.Pierre, profonda amarezza

AOSTA, 7 FEB - "Con profonda amarezza e delusione abbiamo preso atto del fatto che la nostra consiliatura termina qui. Ribadiamo con forza la nostra estraneità a qualsiasi organizzazione criminale. Siamo profondamente dispiaciuti per l'onta che la comunità di Saint-Pierre sta immeritatamente subendo". E' quanto dichiara il sindaco di Saint-Pierre, Paolo Lavy, commentando la decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare il piccolo comune alle porte di Aosta. "L'inchiesta Geenna - ha aggiunto a nome della maggioranza - ha travolto la nostra amministrazione e le nostre vite personali, trascinandoci in una situazione che mai avremmo potuto immaginare, vittime inconsapevoli di un sistema che non ci appartiene. Salutiamo con la speranza che quanto è stato fatto di buono da questa amministrazione non venga oscurato dalle vicende giudiziarie".