Schiacciato tra muro e camion,grave

MILANO, 7 FEB - Un operaio di 35 anni è rimasto schiacciato tra un muro e un camion che faceva manovra, riportando gravi ferite alla testa, al torace e all'addome. E' accaduto poco dopo le 7.30 di questa mattina in un cantiere in via della Moscova, a Milano. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.