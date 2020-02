Primo italiano positivo al coronavirus

ROMA, 6 FEB - L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha comunicato alla task force del ministero della Salute l'esito positivo del test di conferma per il coronavirus su uno dei rimpatriati italiani da Wuhan, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola. Lo comunica lo stesso Iss precisando in una nota che il paziente è attualmente ricoverato all'istituto Spallanzani con "modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale".