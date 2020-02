Sanremo: Vasco, da Junior Cally omaggio bellissimo

SANREMO, 06 FEB - "Complimenti. La versione di Vado al massimo di Junior Cally mi è piaciuta molto. Cally l'ha cantata bene ed è un bellissimo omaggio". Lo fa sapere all'ANSA Vasco Rossi che nei giorni scorsi aveva anche approvato il testo free style che il rapper ha aggiunto alla cover presentata questa sera al festival di Sanremo nella serata delle cover. "Il messaggio è condivisibile", spiega il Komandante. Nella sua esibizione per la serata cover di Sanremo, il rapper che è stato lungamente al centro delle polemiche per i testi sessisti ha scelto lo storico inno del rapper di Zocca, che ha proposto in coppia con i Viito. Ha cambiato il testo del brano di Vasco Rossi citando le Sardine: "In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine". (ANSA).