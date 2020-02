Astroluca atterrato in Kazakhstan

ROMA, 6 FEB - La navetta Soyuz Ms-13 è atterrata nella steppa del Kazakhstan. Con l'astronauta Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che porta a casa una collezione di record al termine della missione Beyond, rientrano i colleghi Christina Koch della Nasa, a bordo ben 328 giorni, e Alexander Skvortsov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Parmitano è fuori dalla capsula, appare in buone condizioni e sorride. La capsula è atterrata in posizione verticale e i tre astronauti sono stati aiutati a uscire dalle squadre di soccorso. La prima a uscire è stata Christina Koch, della Nasa, che porta a casa il suo record di permanenza continuativa di 328 giorni; quindi è stata la volta del comandante della Soyuz Alexander Skvortsov, anche lui in buone condizioni, e poi di Luca Parmitano. I tre astronauti avranno ora bisogno di riprendersi dal viaggio di rientro, sempre molto faticoso. Dopo la separazione dalla Stazione Spaziale Internazionale, la navetta ha percorso due orbite e ha cominciato la manovra di rientro.