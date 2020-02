Conte: sciocco discriminare bimbi cinesi

ROMA, 6 FEB - "Discriminare i cinesi, i bambini cinesi, come avviene in alcune classi, è assolutamente sciocco". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in occasione di un'iniziativa del Moige contro il bullismo. "Una corretta informazione ci porta a dire che sia sciocco e che non c'è nessun rischio" di contagio "legato alla componente etnica".