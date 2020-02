Av deraglia, Casellati: fare chiarezza

ROMA, 6 FEB - "Esprimo il mio profondo cordoglio per i due macchinisti rimasti uccisi nel grave incidente avvenuto stamattina a Lodi lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna. Un pensiero commosso va a tutte le persone rimaste ferite e un grazie doveroso ai vigili del fuoco e a tutti coloro che si sono prodigati per i soccorsi". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati, aggiungendo: "Mi auguro che si faccia piena luce su quanto accaduto e confido nel fatto che verranno prese tutte le contromisure necessarie, affinché in futuro tragedie come questa non si abbiano più a verificare".