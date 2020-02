Trovata morta, forse sbranata da 2 alani

ZEME LOMELLINA (Pavia), 5 FEB - Riversa a terra senza vita nel giardino di un'abitazione di Zeme Lomellina, con diverse ferite profonde e anche fratture scomposte, mentre intorno al corpo si aggiravano due grossi alani. E' stata trovata così, intorno alle 17,30 di oggi, una donna di San Giorgio Lomellina, Maura Piga, di 64 anni. A scoprire il corpo è stata una sua amica di Zeme. La vittima, che l'aiutava nei lavori domestici, era arrivata da lei nel primo pomeriggio. La padrona di casa e proprietaria dei cani è uscita intorno alle 14,30 per alcuni impegni e quando ha fatto rientro, tre ore dopo, ha trovato la donna a terra già morta. Secondo i carabinieri, che hanno eseguito accurati accertamenti, potrebbe essere stata aggredita e uccisa dai cani. I due cani sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia alla proprietaria, che è indagata per omicidio colposo.