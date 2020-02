Maltempo, albero su auto causa incidente

ANCONA, 5 FEB - Disagi e danni a causa del forte vento anche oggi nelle Marche con piante e alberi caduti in strada o pericolanti, coppi, cartelli e parabole divelti. A Civitanova Marche, sulla strada che porta da Civitanova Alta a Montecosaro, un albero caduto su un'auto ha innescato un incidente che fortunatamente non ha causato feriti gravi. Sono stati oltre 150 gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco: circa 40 nella provincia di Ancona, 70 in provincia di Ascoli Piceno e Fermo, 40 in provincia di Macerata e anche nel Pesarese ancora colpite dal vento le zone interne di Pesaro e Fano. Pompieri in azione anche per spegnere un incendio, verso le 17.45, a Chiaravalle (Ancona) in via San Benedetto: le fiamme hanno distrutto un capanno agricolo adiacente a una abitazione privata. Due squadre da Ancona, con l'ausilio dell'autobotte, hanno prontamente spento il rogo evitando che si propagasse all'abitazione stessa e poi hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone ferite.