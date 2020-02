Ladri rubano urna ceneri, ritrovate

MONZA, 5 FEB - Disperata per aver subito un furto in casa a Monza e, in particolare, per quello dell'urna contenente le ceneri di suo padre, una donna di 74 anni ha chiesto l'aiuto della Polizia di Stato. Gli agenti, dopo alcune ore di perlustrazione nelle zone industriali del capoluogo della Brianza, hanno recuperato le ceneri in mezzo ad un campo agricolo e le hanno riconsegnate all'anziana. I malviventi, dopo aver forzato la porta a vetri di casa della donna, si erano impossessati di gioielli e dell'urna, un piccolo scrigno che potrebbe essere stato scambiato per un contenitore di preziosi.