Di Maio, vogliono cancellare leggi M5s

ROMA, 5 FEB - "Sapevamo che il sistema voleva cancellare le nostre leggi ma allora c'è una sola risposta: il popolo italiano, che deve manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con questo atto di vitalizi. Io il 15 febbraio sarò con voi". Lo dice il ministro degli Esteri ed ex leader del M5S Luigi Di Maio in una diretta Fb. "Abbiamo fatto la prescrizione e vogliono cancellarla, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e vogliono un referendum per toglierlo", attacca.