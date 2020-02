Sanremo: Piero Pelù apre gara Big della seconda serata

SANREMO, 05 FEB - Questa l'uscita dei Big in gara per la seconda serata del 70/mo festival di Sanremo: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi, Michelle Zarrillo. La sfida tra le Nuove Proposte vedrà affrontarsi Martinelli e Lula contro Fasma, e Marco Sentieri contro Matteo Faustini. I due vincitori degli scontri diretti approderanno alla semifinale, che vede già qualificati Tecla e Leo Gassmann. La seconda serata del Festival di Sanremo, stasera 5 febbraio, sarà dedicata idealmente a Fabrizio Frizzi che oggi avrebbe compiuto 62 anni. Sul nome dell'amatissimo presentatore, morto due anni fa, i giornalisti della sala stampa si sono alzati in piedi ad applaudire, in segno di omaggio. (ANSA).