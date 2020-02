Anac, pubblicare compensi dirigenti Pa

ROMA, 05 FEB - L'Anac, l'Autorità Anticorruzione, con una segnalazione a Governo e Parlamento chiede di modificare il decreto legge Milleproroghe all'esame della Camera, correggendo "imprecisioni e incoerenze che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi" in materia di trasparenza. In particolare, si suggerisce "di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti Pa (come invece potrebbe lasciar intendere il testo)" e di "graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali", non limitandosi alla sola comunicazione all'amministrazione. Così l'Autorità in una nota.