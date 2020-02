Cade con sci, bimba gravissima

UDINE, 05 FEB - Una bambina, di 11 anni, di nazionalità polacca è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso a causa dei traumi riportati dopo essere caduta con gli sci. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla pista Varmost 3 a Forni di Sopra (Udine). La bambina sarebbe caduta per cause in corso di accertamento mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori e avrebbe battito violentemente il capo. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Treviso con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. (ANSA).