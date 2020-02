Studenti con mascherine, stop razzismo

ROMA, 4 FEB - Numerosi studenti hanno partecipato muniti di mascherina "contro il contagio razzismo" alla fotopetizione lanciata da Rete degli Studenti Medi e Unione degli universitari ieri, dopo la lettera dei governatori di regione leghisti. "La malattia più contagiosa è il razzismo. La prevenzione non si fa su base etnica, ma finanziando istruzione, università e ricerca, come la Lega non ha mai fatto!", hanno affermato i coordinatori nazionali delle associazioni promotrici.