Strage Erba, no a nuovi reperti

MILANO, 04 FEB - La Corte d'assise di Como ha respinto la richiesta della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi (condannati in via definitiva per la strage di Erba) di analizzare reperti trovati sulla scena del delitto e mai esaminati. I giudici hanno autorizzato invece i difensori della coppia ad avere "nuovi files originali", a disposizione della Procura, delle intercettazioni che i legali ritengono lacunose. Uno degli avvocati dei coniugi, Fabio Schembri, ha annunciato ricorso in Cassazione contro il provvedimento dei giudici della città lombarda.