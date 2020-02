Prescrizione:Conte,presto nuovo incontro

ROMA, 4 FEB - C'è un "tavolo che va avanti: in settimana fisserò un nuovo incontro e troveremo una soluzione per completare l'accordo su tutti gli aspetti della riforma del processo penale e troveremo una soluzione sulla prescrizione. Invito tutti a non fermarsi su posizioni di principio". Così il premier Giuseppe Conte, da Londra, negando che la soluzione sulla prescrizione sarà affidata al Parlamento.