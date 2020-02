Coronavirus: Capasa, per settore moda prevediamo -1,5%

MILANO, 04 FEB - "Prevediamo per la prima volta un primo trimestre negativo al -1,5%. Il settore subisce il rallentamento fortissimo della Cina": così ha spiegato il presidente della Camera della moda Carlo Capasa a margine della presentazione della fashion Week milanese. Insomma anche sulla moda c'è l'effetto Coronavirus che si stima porterà a un 1,5-1,8% in meno. "Contiamo - ha subito aggiunto Capasa - che sia un effetto temporaneo e già nella seconda metà dell'anno ci sia una ripresa della Cina". Si tratta infatti, ha concluso, di una "situazione legata solo a quanto accade nel Far East". (ANSA).