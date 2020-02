Via ai caucus in Iowa per primarie dem

DES MOINES (IOWA), 4 FEB - Sono iniziati i caucus in Iowa, il piccolo stato rurale del Midwest che dà il via alle primarie dem per la nomination alla Casa Bianca. Migliaia di persone sono in fila a -7 gradi di temperatura per entrare in uno dei 1.678 'precintus caucus' distribuiti in 99 contee: si tratta di scuole, biblioteche, chiese, uffici, palestre ed altri luoghi pubblici dove la gente si riunisce per discutere e scegliere il proprio candidato. Dieci i candidati democratici in corsa quest'anno. Per la prima volta, allo scopo di aumentare la partecipazione, sono stati aggiunti 87 caucus satelliti, di cui 25 in altri stati Usa e tre all'estero (Francia, Scozia e Georgia).