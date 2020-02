20 gradi in A.Adige, domani vento forte

BOLZANO, 3 FEB - Anticipo di primavera oggi in Alto Adige. A Laces in val Venosta è stata raggiunta, per la prima volta quest'anno, la soglia di 20 gradi. La causa è il foehn, il vento caldo che soffia da nord. Per domani è però atteso un brusco abbassamento delle temperature di 10-15 gradi, sopratutto in montagna, come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il fronte d'aria fredda sarà accompagnato da vento forte di 50-80 km/h a valle e di 130 km/h in montagna. Per questo motivo alcuni impianti di risalita potrebbero essere fermati per motivi di sicurezza. La protezione civile ha perciò diramato l'allerta alfa. Il pericolo valanga resta elevato lungo la cresta di confine.