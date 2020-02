Pm: indagare altri 6 mesi su Savoini

MILANO, 03 FEB - La Procura di Milano ha chiesto di poter indagare per altri 6 mesi nei confronti dell'ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, dell'avvocato Gianluca Meranda, e l'ex banchiere Francesco Vannucci indagati per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti fondi russi alla Lega. Le difese, che hanno ricevuto dal gip Alessandra Clementi l'avviso di richiesta di proroga, hanno 5 giorni di tempo per depositare memorie.