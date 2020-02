Forte vento e mareggiate in Sardegna

CAGLIARI, 3 FEB - Forte vento di maestrale e mareggiate in arrivo in Sardegna. Per tutta la giornata di domani, martedì 4 febbraio, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate. In particolare, dalle 9 a mezzanotte, si legge nel bollettino, "si prevedono venti forti da nord-ovest, localmente di burrasca, in particolare sulle coste settentrionali e occidentali della Sardegna ove saranno anche possibile mareggiate".