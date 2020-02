Pinelli, Sala: metteremo una targa nuova

MILANO, 03 FEB - "Non basterà quanto accaduto la scorsa notte in piazzale Segesta a fermare la nostra volontà di restituire a Giuseppe Pinelli giustizia e rispetto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulla sua pagina Facebook quanto accaduto in piazzale Segesta alla targa in memoria di Giuseppe Pinelli che è stata vandalizzata e rotta. "Lo scorso 12 dicembre alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella abbiamo commemorato le vittime della strage di Piazza Fontana. Pochi giorni prima sono stato io a scoprire quella lapide e a chiedere scusa alla famiglia Pinelli, per cui posso già dire che rimetteremo una nuova lapide lì dove l'abbiamo posata - ha concluso - a testimonianza di una città che conosce, vuole e difende la verità".