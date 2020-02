Foehn in Piemonte, termometro fino 25

TORINO, 3 FEB - Temperature da primavera inoltrata in Piemonte a causa del foehn, che da ieri soffia sulle Alpi con raffiche fino a 100 chilometri orari in Valle di Susa. A Pinerolo il termometro ha superato i 25 gradi, 23 ad Avigliana (Torino), 21 a Perrero Germanasca, 18 a Pino Torinese. A Barge, in provincia di Cuneo, sono stati registrati 20 gradi. Sempre a causa del forte vento due incendi sono divampati la scorsa notte, tra Susa e Bussoleno, nel Torinese: uno a Coldimosso e uno a Santa Petronilla, vicino alla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. I due focolai, domati dai vigili del fuoco, sono stati alimentati dal vento. A Bardonecchia, un albero è crollato su un'auto parcheggiata in via General Cantore. Martedì la discesa di una perturbazione dal nord Europa farà aumentare ancora i venti, che assumeranno carattere di burrasca in montagna. Quota neve in repentino calo, in alcune zone fino a 800-1000 metri. In calo anche le massime. Solo mercoledì è previsto il calo del vento.