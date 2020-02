Sala,dialogo con M5s utile alla politica

MILANO, 03 FEB - "Ho detto e continuo a sostenere che bisogna dialogare con i Cinque stelle e vorrei che si capisse che la mia necessità di dialogare non è speculativa. È un dialogo che secondo me è utile alla politica". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Scuole Civiche, rispondendo ad una domanda sul dialogo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. "Penso che il Movimento 5 stelle abbia più anime, ce n'è certamente una di sinistra che semplifichiamo in Roberto Fico, ma non solo in lui, c'è certamente un'anima di destra: difficile dire se sapranno stare assieme, nel lungo termine - ha aggiunto -. I Cinque Stelle a Milano sono critici con me quanto e più di prima, ma non è questo il punto, non sto andando a cercare consenso nel M5S".