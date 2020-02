Coronavirus: Spallanzani,altri 3 dimessi

ROMA, 02 FEB - Oltre alla giovane di origine cinese residente a Frosinone e all'operaio rumeno dell'hotel della coppia, altre tre persone sono state dimesse nel corso della giornata dallo Spallanzani di Roma: sono state sottoposte ai due test per il Coronavirus e sono risultate negative. E' quanto si è appreso dalla direzione sanitaria dell'ospedale. A mezzogiorno i pazienti ricoverati, sottoposti al test essendo sintomatici, erano 23, stando al bollettino diffuso dai sanitari. Sono persone rientrate dalla Cina, perlopiù casi singoli o piccoli gruppi. Tra di loro ci sono cinesi ma anche italiani o di altri Paesi europei. Compreso nei 23 c'è anche l'autista della macchina che la coppia risultata positiva al Coronavirus aveva preso in affitto e che li aveva accompagnati in giro per l'Italia. L'autista, di origine cinese, era sintomatico: è stato sottoposto ai test, che hanno dato esito negativo. Sarà comunque tenuto 'in quarantena' fino al 10 di febbraio.