Londra: gravissimo uno dei feriti

LONDRA, 2 FEB - E' in pericolo la vita di una delle persone accoltellate oggi nell'attacco terroristico avvenuto alla periferia sud di Londra. Lo precisa la Bbc, citando Scotland Yard e correggendo indicazioni più rassicuranti circolate in precedenza. La polizia da parte sua ha confermato che il bilancio dei feriti è stato aggiornato a tre: una persona in gravi condizioni, una che ha riportato lesioni di media entità e una leggermente ferita e medicata in ospedale più tardi, dopo i primi trattamenti medici ricevuti sul posto.