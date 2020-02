Allo Spallanzani isolato il Coronavirus

ROMA, 2 FEB - ‎"In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il Coronavirus, è una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo. Ora sarà messo a disposizione della comunità internazionale e di tutti gli organismi che stanno lavorando‎". Ad annunciarlo il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma. "Adesso sarà più semplice trovare un vaccino per il coronavirus, la coltivazione del virus è un fatto fondamentale per qualsiasi allestimento credibile di presidi e nuove strategie. Avere a disposizione il virus significa partire da una buona base", spiega la direttrice del laboratorio di Virologia dello Spallanzani Maria Capobianchi, la ricercatrice a capo del team che ha isolato il Coronavirus. L'Italia è prima in Europa ad aver isolato il virus.