Pm, azionisti prigionieri della BpB

BARI, 1 FEB - Dalle indagini sul dissesto della Banca Popolare di Bari, che ieri ha portato anche all'arresto dell'ex patron della banca Marco Jacobini, del figlio Gianluca, e all'interdizione dell'ex ad Vincenzo De Bustis Figarola, emerge "la volontà del Cda della BpB di escludere del tutto la liquidazione delle azioni in favore dei soci recedenti con fondi propri, lasciandoli irrimediabilmente prigionieri dei loro titoli clamorosamente svalutati". E' quanto è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare. Nel provvedimento cautelare si evidenzia che gli stessi azionisti erano prigionieri anche "delle condizioni economiche della Banca Popolare di Bari che, stando alle indicazioni contabili, non sarebbe stata in grado di fare fronte alle richieste di recesso e liquidazione delle azioni se non pregiudicando la stessa stabilità patrimoniale". Tutto ciò accadeva - si evidenzia - "nella piena consapevolezza del Consiglio di Amministrazione" già nel 2016.