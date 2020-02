Zingaretti, Brexit colpo a integrazione

FIUMICINO (ROMA), 1 FEB - "Da oggi il Regno Unito è fuori dall'Ue e così il processo di integrazione non solo subisce un colpo, ma assistiamo a un ritorno indietro in un processo meraviglioso". Lo ha detto il leader del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al decennale di Italiacamp. "Occorre reagire alla Brexit portando in fretta quel progetto nel futuro", ha aggiunto.