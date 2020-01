Uccide una donna e tenta il suicidio

GENOVA, 31 GEN - Femminicidio nel pomeriggio a Genova, nel quartiere di Marassi, in via Furlani. Una donna è stata uccisa da un uomo che dai primi riscontri sarebbe l'ex marito. L'uomo ha poi tentato il suicidio. La donna si trovava in un appartamento in cui lavorava come colf. A trovarla morta, accanto a un uomo ferito, è stato il datore di lavoro. Sul posto i medici del 118 che hanno trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino e la polizia.