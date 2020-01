Costa Smeralda lascia Civitavecchia

ROMA, 31 GEN - E' ripartita poco dopo le 18.30 la Costa Smeralda, rimasta bloccata per 24 ore a Civitavecchia per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato. Dalla nave sono scesi tutti i 1.143 passeggeri che sarebbero dovuti scendere ieri e al loro posto sono saliti i circa mille che dovevano iniziare la crociera proprio da Civitavecchia. La nave ora farà rotta per Savona, saltando la tappa di La Spezia.