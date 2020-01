Brexit: Zingaretti, oggi giorno triste

ROMA, 31 GEN - "L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è un giorno triste per tutti coloro che credono nel progetto d'integrazione europea. Noi continueremo a batterci per un'Europa aperta e solidale, nella quale tutti i cittadini europei possano sentirsi a casa ovunque essi risiedano". Così su Fb il segretario Pd Nicola Zingaretti. 'Un pensiero ai nostri connazionali che vivono nel Regno Unito e che stanno vivendo mesi difficili tra incertezze continue. Il mio saluto va in particolare alla comunità democratica che fin dal referendum è al servizio dei cittadini della comunità italiana nel Regno Unito - prosegue il leader dem -. Crediamo in quella casa comune che ha garantito pace e prosperità risollevando milioni di cittadini dalle pagine più buie della storia. La nostra casa europea, che ha bisogno di essere ristrutturata e curata, non deve essere abbandonata: chi lo pensa mette milioni di cittadini fuori dalla storia e fuori dalle grandi sfide dell'umanità del nostro tempo".