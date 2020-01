Medici aggrediti in sala operatoria

BRINDISI, 31 GEN - Un'equipe medica è stata bruscamente interrotta e aggredita verbalmente mentre era in sala operatoria per un intervento su un aneurisma dell'aorta. E' accaduto ieri sera. Autori dell'aggressione i parenti di un altro paziente, ricoverato, che pretendevano un consulto. Gli aggressori, dopo aver strattonato il medico della Chirurgia vascolare del Perrino di Brindisi e aver preteso la presenza del primario, sono andati in sala operatoria, hanno forzato l'ingresso e interrotto per alcuni minuti l'intervento. Gli specialisti sono riusciti a mantenere la calma e a proseguire nel proprio lavoro evitando conseguenze gravi.