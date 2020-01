Coronavirus, test su bomba 3 anni in Vda

AOSTA, 31 GEN - Una bambina di tre anni con febbre, proveniente da Hong Kong, in soggiorno in questi giorni a Champoluc, in Valle d'Aosta, è stata sottoposta al test del coronavirus. La bimba è stata messa in isolamento nella camera dell'albergo in cui è ospitata. L'esito del tampone è atteso nelle prossime ore.