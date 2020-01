Gualtieri,un desk per investimenti green

ROMA, 31 GEN - "Lanceremo un business desk permanente che lavorerà come punto di riferimento per imprese e investitori, per discutere insieme alla politica" dei passi necessari per implementare gli investimenti, a partire da quelli per la transizione green, migliorando le condizioni di accesso ai mercati. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla presentazione del rapporto Ocse 'Capital Market Review of Italy' ricordando anche le misure introdotte con l'ultima manovra, a partire dai green bond di prossima emissione.