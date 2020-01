Scoperti panetti hashish con logo Juve

COLOGNO MONZESE (MILANO), 31 GEN - Un agente immobiliare di Lecco di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri con mezzo chilo di hashish, suddiviso in panetti con il logo della Juventus, dopo essere stato fermato per un controllo stradale a Cologno Monzese (Milano). L'uomo aveva nascosto la droga nel bagagliaio e non ha fornito spiegazioni circa la provenienza o la destinazione.