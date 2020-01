M5S: Crimi, chi lascia tradisce fiducia

ROMA, 31 GEN - "Chi fa queste scelte per me tradisce la fiducia dei cittadini". Lo ha detto Vito Crimi (M5S), parlando con i giornalisti a margine dei lavori di IPA 2017, che vede a confronto i ministri dell'Interno e capi della polizia dell'area balcanica, in merito alle defezioni all'interno del M5S. "Ognuno fa le sue scelte - ha affermato - sulla base della propria volontà di continuare a dare seguito alla fiducia che è stata data loro". Sulla riorganizzazione del movimento, Crimi ha evidenziato che è in corso "un processo di riorganizzazione che si concluderà con gli Stati generali".