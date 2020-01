Brexit: Johnson, l'alba di una nuova era

LONDRA, 30 GEN - "L'alba di una nuova era": così Boris Johnson saluta la formalizzazione della Brexit nel discorso di domani notte alla nazione - anticipato in parte da Downing Street -, dopo aver presieduto una riunione speciale del governo domani a Sunderland, città simbolo del referendum del 2016 nel nord dell'Inghilterra. "Stanotte non segna una fine, ma un inizio", dice il premier Tory, "un momento in cui spunta l'alba e si alza il sipario per un nuovo atto". E' tempo che il Regno e il popolo britannico tornino a "unirsi per andare oltre", chiosa.