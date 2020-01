Autonomia: Zaia, Governo vari intesa

VENEZIA, 30 GEN - "Chiediamo al Governo che vari subito l'intesa": lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia a Roma al termine dell'audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato."Certo è che ormai le regioni, e la mia in particolare, che ha promosso il referendum, con 2 milioni 328 mila veneti che sono andati a votare, non hanno più nulla da preparare come provvedimenti - ha concluso - visto e considerato che tutti i compiti per casa sono fatti".