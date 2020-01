Bryant, moglie Vanessa: sono devastata

(ANSAA) - LOS ANGELES (USA), 30 GEN - Si dice "completamente devastata" la vedova dell'ex cestista americano Kobe Bryant, Vanessa, dopo la morte di suo marito e sua figlia nell'incidente in elicottero di quattro giorni fa sulle colline di Los Angeles. "Io e le mie figlie siamo completamente devastate dall'improvvisa perdita di mio marito Kobe - il meraviglioso padre dei nostri figli - e della mia bella e dolce Gianna - una figlia amorevole, generosa e una meravigliosa sorella per Natalia, Bianka e Capri", ha scritto ieri sera Vanessa Bryant sul suo account Instagram. "Siamo devastate per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo il loro dolore. Non ci sono parole per descrivere la nostra sofferenza in questo momento", ha scritto Vanessa ringraziando "milioni di persone che hanno dimostrato il loro sostegno e amore per noi in questo calvario".