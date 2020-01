Stadio Roma: archiviata posizione Raggi

ROMA, 29 GEN - Il gip di Roma, Costantino De Robbio, ha archiviato l'indagine vedeva indagata la sindaca Virginia Raggi alla luce di uno esposto presentato dall'architetto Francesco Sanvitto per conto dell'associazione Tavolo della libera urbanistica, in cui si ipotizzava il reato di abuso d'ufficio legato alle procedure con le quale il Comune ha scelto di pubblicare il progetto per il nuovo stadio della Roma, approvato dalla Regione Lazio nella Conferenza dei Servizi, prima di farlo approvare dal Consiglio Comunale. "E' stato spazzato vai il fango contro di me', la reazione della sindaca.