Piano Trump:Italia per soluzione 2 Stati

ROMA, 29 GEN - "L'Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti al fine di favorirne il rilancio" del processo di pace in Medio Oriente, "tuttavia valuterà con molta attenzione i contenuti della proposta di Washington, in coordinamento con l'Ue e in linea con le rilevanti risoluzioni Onu. Ciò nella convinzione che la soluzione a due Stati resti la prospettiva più giusta e sostenibile, sebbene richieda un percorso ancora lungo e complesso di ricostruzione della fiducia tra le parti e di reciproca disponibilità al dialogo e al compromesso". Così una nota della Farnesina.