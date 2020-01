Zingaretti, parità salario uomo-donna

FRASCATI (ROMA), 29 GEN - In vista della verifica di governo in programma domani il leader del Pd, Nicola Zingaretti, invita a "riaccendere i motori dell'economia, produrre ricchezza e creare giustizia sociale" in particolare puntando "su temi da troppo tempo nel cassetto come la parità di salario uomo-donna". Lo ha detto a margine della presentazione dell'accordo Eni-Enea. "È possibile - ha aggiunto - se da subito ci sarà una nuova stagione di concretezza che credo sia a portata di mano".